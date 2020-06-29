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Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов. Скриншот

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Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов. Скриншот
Проросійський блогер Анатолій Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст і блогер Сергій Іванов, передає Цензор.НЕТ.

"Гарні новини для адептів деструктивного культу Шарія: ви фанати нациста. Нарваного печерного нациста, який вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. Вважаю, що ЄС, який надав політичний притулок цьому наці, має про це знати. Давайте максимально поширимо ці скрини, особливу увагу прошу звернути українців Нідерландів та Іспанії, а також наших литовських друзів", - розповів Іванов і опублікував скрини блогів проросійського пропагандиста, опублікованих у 2010 році.

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Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов 01
Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов 02
Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов 03

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Хозяин то один

    Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 9714
  • Павло ШОвте
    Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов - Цензор.НЕТ 3469Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов - Цензор.НЕТ 3340Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов - Цензор.НЕТ 7176
  • Nikos KGB
    раскрутили подонка.....
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