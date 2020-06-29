Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов. Скриншот

Проросійський блогер Анатолій Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст і блогер Сергій Іванов, передає Цензор.НЕТ.

"Гарні новини для адептів деструктивного культу Шарія: ви фанати нациста. Нарваного печерного нациста, який вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. Вважаю, що ЄС, який надав політичний притулок цьому наці, має про це знати. Давайте максимально поширимо ці скрини, особливу увагу прошу звернути українців Нідерландів та Іспанії, а також наших литовських друзів", - розповів Іванов і опублікував скрини блогів проросійського пропагандиста, опублікованих у 2010 році.

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