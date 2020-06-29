За добу в РФ зафіксовано 6,7 тис. випадків COVID-19, померли 93 особи

У Росії за добу виявили 6719 хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні оперштабу РФ.

Четвертий день поспіль добовий приріст хворих не перевищує 7000. Вчора російський оперштаб повідомляв про 6791 новий випадок COVID-19. Загальна кількість випадків зараження в країні становить 641 156 у 85 регіонах. Померли за день 93 пацієнти, загальна кількість смертей від початку пандемії зросла до 9166.

За добу повністю одужали 4343 пацієнти, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, за весь час епідемії одужали 403 430 осіб. Продовжують лікування 228 560 хворих.

У Москві зареєстрували 782 нові випадки хвороби, загальна кількість випадків зараження в місті досягла 220 853. За добу одужали 1007 хворих на COVID-19, лікування продовжують 68 990 осіб. Напередодні в місті померли 23 хворих з коронавірусом, від початку пандемії в Москві помер 3761 пацієнт.

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Москва лідирує за кількістю зареєстрованих випадків COVID-19. Крім Москви, найбільше нових випадків зафіксовано в Московській області (+335), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+277), Іркутській області (+263), Петербурзі (+219), у Нижньогородській області (+218), у Свердловській (+214), Воронезькій областях (+185) та в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (+173).

До першої трійки за загальною кількістю випадків COVID-19 входять Москва (220 853), Московська область (57 269) та Санкт-Петербург (23 954). Слідом ідуть Нижньогородська (17 278) і Свердловська області (12 516). В інших регіонах країни зареєстровано менше 10 000 випадків захворювання.

Кількість випадків COVID-19 у світі, за даними на 29 червня, перевищила 10,2 млн. Більшість із них припадає на США, на другому місці Бразилія, Росія посідає третє місце за загальною кількістю випадків.