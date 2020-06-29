Злива підтопила чотири санаторії в Моршині, - ДСНС

У курортному місті Моршин на Львівщині напередодні пізно ввечері внаслідок зливи було підтоплено підвальні приміщення санаторно-готельних комплексів і Палацу культури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

28 червня о 22:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Моршин внаслідок проходження грози (сильний дощ, злива) відбулося підтоплення підвалів 5-ти об’єктів - 4-х санаторно-готельних комплексів та Палацу культури.

На місце події було направлено відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Моршин.

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Пожежно-рятувальним відділенням було відкачано 142 куб.м води з підвалів 3-х санаторно-готельних комплексів. У Палаці культури та готелі роботи не проводилися – рівень води впав самостійно.