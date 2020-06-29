Лукашенко про коронавірус: Я ж не ідіот... Я три місяці божеволів, але ми його перемогли

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з прихильниками заявив про перемогу над коронавірусом і розповів про свої переживання в розпал епідемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, фрагмент його виступу показав телеканал "Білорусь 1".

"Євросоюз - труни, копають, мруть, у будинок для літніх людей приїжджають - а там сотня загиблих. Росія тут ізолювала всіх тощо. "А наш аби що говорить про трактор, про сто грамів, про лазню, ще щось". Я не міг дещо вам казати серйозно. І коли я казав, що трактор вилікує, я розумів, що треба посіяти, тому що жерти буде нічого", - пояснив Лукашенко.

Білоруський президент нагадав, що його критикували за обраний підхід до боротьби з коронавірусом, і зізнався, що переживав через епідемію.

"Я як президент, божеволів, три місяці переживав за те, що коїться з цим ковідом ... Я ж не ідіот, я ж теж розумію, що один у світі, одна країна особливий шлях боротьби з цим вірусом обрала. Мало того, що ви не зрозуміли, а, не дай бог, ми не впораємося - ви точно почнете об мене витирати ноги. Думаєте, легко? Нелегко. Але ми перемогли", - заявив Лукашенко.

Дивіться також: Вибори в Білорусі будуть дуже цікавими, а після них буде ще цікавіше. Обіцяю, - Лукашенко. ВIДЕО

Він додав, що "якщо б уся країна піднялася", влада готова була запровадити режим ізоляції - "але господь нас пожалів".

За офіційними даними, в Білорусі зафіксовано 61 475 випадків коронавірусу (+380 випадків за останню добу). 45 тисяч осіб одужали, 383 померли.