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САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький

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САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький
Без висновків експертів та спеціалістів в економічній площині слідство у справі "Роттердам+" не може рухатися далі.

Про це в ефірі Youtube-каналу "Ісландія" заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.

"Без висновку експерта, без висновків уповноважених спеціалістів, фахівців щодо того, як працює ця схема, чи це була схема, чи це була формула, і збитки, що є ключовим для оголошення про завершення досудового розслідування, ми не можемо рухатися далі", - визнав Холодницький.

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За його словами, слідство триває: "Призначено експертизи, від завершення яких залежить подальша доля цього провадження".

Він також зізнався, що нових фігурантів у справі не буде. "Скажу чесно, те, що я бачу у справах, на моє переконання, коло підозрюваних у цій справі повне. Ми судимо тільки з тих матеріалів справи, які є", - сказав Холодницький.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 133133
    а как же вы без экспертизы открыли уголовное дело, даже не зная, есть ли там убытки ?
  • Павло ШОвте
    САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2166
  • 18c49ed2
    Шоу для быдла должно продолжаться. Шоу их все, доказано зомбоящиком олигархов.
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