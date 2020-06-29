Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вважає, що про розміщення на території країни військових баз НАТО поки що говорити зарано.

Про це Боднар сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Насправді, поки це тільки теорія. Наразі про це говорити зарано. Коли Україна отримає статус повноцінного члена НАТО, про це можна буде говорити серйозно. Зараз ми приєдналися до Програми розширених можливостей НАТО (EOP) - це черговий крок до зміцнення співпраці з Північноатлантичним альянсом, що так само викликало в Росії негативну і нервову реакцію. Безумовно, вони намагаються применшити роль EOP", - сказав заступник глави МЗС.

Водночас Боднар назвав рішення США про переміщення частини американського збройного контингенту з Німеччини до Польщі серйозним і позитивним для України сигналом.

"Це серйозний сигнал, на який Росія вже нервово відреагувала, але для нас це позитивний сигнал, оскільки посилення військових можливостей НАТО, особливо в таких флангових державах, як Польща, країни Балтії - це абсолютно позитивно впливає на безпеку України. Звичайно, ми не можемо говорити зараз про розміщення таких же військових підрозділів на території України", - наголосив він.

Заступник голови МЗС додав, що, по-перше, Україна визначилася зі своєю стратегічною метою - інтеграцією в НАТО.

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"По-друге, військові потужності НАТО вже розташовані безпосередньо на російському кордоні в країнах, які є членами Альянсу. НАТО на відстані 100 км від Санкт-Петербурга! Але це загрози для Кремля не становить. А ось теоретично можливе колись розміщення військових баз, наприклад, у Криму - це мало б лякати. Насправді, це розкриває реальний зміст російської агресії, окупації Криму та Донбасу - це аж ніяк не пов'язано з вибором шляхів зміцнення безпеки України, це пов'язано з агресивною сутністю російської політики", - пояснив він.

Боднар нагадав, що Україна зробила запит про надання їй Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) ще на Бухарестському саміті, тоді Альянс чітко сказав, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, але рішення - за НАТО.

"Я вважаю, що Україна на сьогодні може розраховувати на надання ПДЧ, оскільки є і військова здатність, і бюджетна, і підтримка населення. Межі досконалості немає, можна щоразу ставити нові вимоги. Тому питання лежить виключно в політичній площині. Якщо Альянс ухвалить політичне рішення, що Україна може отримати ПДЧ, це буде їхнє рішення, яке ми із задоволенням приймемо і почнемо реалізовувати. Я вважаю, ми зробили багато і з точки зору реформування держави, досягнення правових, демократичних, інших стандартів. Україна готова до того, щоб вступати в Альянс, але рішення - за їхньою стороною", - зазначив він.

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