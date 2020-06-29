Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань
Про це пише адвокат Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.
При цьому, зауважує адвокат, Венедіктова та її підлеглі спочатку доводили, що така постанова не потрібна. А потім постанова дивним чином з’явилась у матеріалах справи, однак з грубими помилками.
"10 червня я написав пост про те, що Генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, П’ятому Президенту України Петру Порошенку. Нахаба з прокурорським посвідченням, що перервав допит Петра Порошенка як свідка, мав при собі лише не передбачений законом папірець "доручення", тобто не мав жодних повноважень. Ніякого повідомлення про підозру здійснено не було", - нагадав Ігор Головань.
Він також зазначив, що під час зустрічі у кабінеті Венедіктової "вся прокурорська рать" намагалася переконати адвокатів Порошенка, що жодної постанови було не потрібно.
"Хай спробують заперечувати, всі ходи записані", - наголошує Головань.
Він також повідомив, що відповідна "постанова" дивним чином все ж таки з’явилась у справі.
"Однак пізніше "проффесіонали" перечитали кодекс. І постанова чарівним чином з’явилася у додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу - тримання під вартою", - зауважив Головань.
"Однак генеральний шулер виявилася нездатною навіть якісно фальсифікувати документ. Певно, в результаті поспіху в тексті підробленої постанови з’явилися статті КПК (109 та 382), які були закриті ще 25 травня! Генеральний прокурор не тільки некомпетентна, а ще й намагається приховати некомпетентність фальсифікаціями. Чи не підстава це для негайної відставки?" - пише Ігор Головань.