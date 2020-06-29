У парламенті обговорюють можливість скорочення літніх канікул для депутатів, - "слуга народу" Мошенець

Народна депутатка "Слуги народу" Олена Мошенець заявила, що у Верховній Раді обговорюють можливість скорочення літніх канікул для депутатів.

Про це Мошенець розповіла в ефірі "Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Є така ідея - продовжити роботу Верховної Ради, справді, на певний період. Єдине, що ми поки не можемо сказати, на скільки саме. Можливо, це буде у форматі позачергових засідань, а можливо, буде ще кілька пленарних тижнів. Але така ідея обговорюється, оскільки через коронавірусну інфекцію робота і комітетів, і в сесійній залі була скорочена", - сказала депутатка.

Календарний план Верховної Ради передбачає, що третя сесія закриється 17 липня, після чого депутати підуть на перерву до вересня. Депутатам залишилося відпрацювати всього два пленарні тижні.

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На початку карантину український парламент працював у форматі позачергових засідань. Вони скликалися президентом і на вимогу народних депутатів.