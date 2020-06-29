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Трудовий колектив виробника "Семок" звинувачує нардепа Лубінця в рейдерстві

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Трудовий колектив виробника "Семок" звинувачує нардепа Лубінця в рейдерстві
Трудові колективи груп компаній, які виробляють українські снеки, направили до Верховної Ради України колективне звернення з проханням захистити їх від рейдерства. На думку підписантів, замовником рейдерської акції є народний депутат України Дмитро Лубінець. Цей депутат публічно виступав з підтримкою судових рішень, які повинні були забрати виробничі потужності підприємства у нинішніх власників.

Завод з виробництва снеків і товарів для дому розташований у Синельниковому Дніпропетровської області та виробляє продукцію популярних торгових марок "Семки", "Козацька слава" та інші.

На початку червня 2020 року рішенням Зарічного суду Сумської області на майно заводу було накладено арешт, планується передача виробничих потужностей за допомогою АРМА новим власникам. На думку представників підприємства, арешт накладено у справі, до якої власник майна ТОВ "Волана" не має ніякого стосунку. Це справа кількарічної давнини за підозрою громадянину Ш. в спробі "змінити кордони України". За кілька років слідства Сумська СБУ не змогла довести ні складу злочину, ні підтвердити якісь дії підозрюваного.

Працівники заводу обурені такими діями правоохоронних органів і влади і вимагають у Голови Верховної Ради розглянути дії Д.Лубінця на засіданні комітету з питань депутатської етики. Під колективним зверненням поставили свої підписи понад сто співробітників підприємства, також вони відправили делегацію до Києва, яка має особисто домагатися зупинки рейдерської атаки і покарання винних в її організації.

Трудовий колектив виробника Семок звинувачує нардепа Лубінця в рейдерстві 01
Трудовий колектив виробника Семок звинувачує нардепа Лубінця в рейдерстві 02

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • бостууга
    То в прошлом созыве. Сейчас оно беспартейное: В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За будущее".

    Председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
  • Alex Tom
    Вы,зелёные шмаркли,молча обтекайте после зашкваров ваших Святых Сосен Народа.
  • Alex Tom
    Блок кипрских сосен народа их уже давно переплюнул.
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