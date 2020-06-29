На Прикарпатті знайшли тіло водія, автомобіль якого впав у річку під час повені

В Івано-Франківській області рятувальники завершили пошуки водія автомобіля, який під час повені впав у річку Білий Черемош. Тіло чоловіка знайшли в сусідньому районі місцеві жителі.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Тіло чоловіка знайшли місцеві жителі на березі річки Черемош в селі Рибне Косівського району. Пошуки загиблого не припинялися всі сім днів.

Нагадаємо, що автомобіль Opel Frontera впав у річку Білий Черемош в селі Яблуниця Верховинського району в ніч на 22 червня. Цього ж дня в селі Черемошна з річки витягли тіло жінки-пасажира.

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