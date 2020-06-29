Нам треба ментально бути готовими до того, що РФ не зупиниться перед використанням ЗС для досягнення своїх цілей, - заступник глави МЗС Боднар

Думку про можливість переходу навчань Збройних сил Росії "Кавказ 2020" у воєнний наступ розділяє значна кількість військових експертів і аналітиків, тому Україні треба ментально бути готовою до того, що Росія не зупиниться перед використанням Збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей, заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Думку про можливість військового наступу поділяє значна кількість військових експертів та аналітиків. У НАТО також розуміють, наскільки реальним є використання військового потенціалу Росії проти України, причому його активізація можлива якраз в найближчій перспективі. Тому нам треба ментально бути готовими до того, що Росія не зупиниться перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Боднара, по-перше, спостерігається зростання військових потужностей на східному кордоні України, а по-друге - значне посилення військових угруповань російських військ у тимчасово окупованому Криму.

"Доволі часто приводяться у підвищену бойову готовність російські окупаційні сили на території окупованого Донбасу. Будь-які навчання можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій, тому ризик, однозначно, зростає, і, звісно, військові це бачать. Нещодавно була заява представника Головного управління розвідки Міністерства оборони, військові чітко розуміють загрози від таких акцій. Наше завдання – донести інформацію про реальність такої небезпеки до міжнародного співтовариства, що ми робимо в ООН, ОБСЄ і на двосторонньому рівні. Також активні публічні комунікації, мета яких показати, що Росія не відмовляється від своєї агресивної політики", - пояснив він.

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Заступник міністра зазначив, що причинами цього можуть бути як внутрішня нестабільність Росії у зв'язку з голосуванням про внесення змін до Конституції РФ і невдоволенням результатами, так і, наприклад, питання з поставками води в Крим.

"Це питання для нас принципове, ми ухвалили рішення - вода не може подаватися в Крим до його деокупації. Тому це може бути також однією з причин, чому росіяни можуть вдатися до активних бойових дій, зокрема на лінії фронту між українськими та російськими військами", - наголосив він.

Боднар також назвав приклади практичної підтримки міжнародними партнерами України перед лицем агресії РФ.

"Як ви бачили, нещодавно в Україну прибула чергова партія "Джавелінів". Це є знаком підтримки. Ви знаєте, що Сполучені Штати виділяють значні кошти на військову допомогу Україні. Ви, напевно, бачили повідомлення в ЗМІ, що відновила свою активність тренувальна місія Канади. Є така сама тренувальна місія Великої Британії", - зазначив заступник голови МЗС.

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За його словами, в діалозі з Росією міжнародні партнери враховують занепокоєння України.

"Ми це доносимо і до канцлера Німеччини Ангели Меркель, і до президента Франції Еммануеля Макрона, і до інших світових лідерів, які ведуть комунікацію з російською стороною", - додав він.