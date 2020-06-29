За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

За місяць на 9% знизилася частка українців, які схвалюють дії президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Оцінюючи дії органів влади в травні-червні цього року, 38% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (в травні – 47%); 45% - не схвалюють (в травні – 37%)", - вказується в звіті про результатах опитування, оприлюдненому на сайті КМІС.

Зазначається, що кількість не схвалюють дії і заяви президента перевищила кількість тих, хто схвалює вперше за останній рік.

Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.

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