Новини

МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії

3 67385
МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії
Незважаючи на застереження та рекомендації Міністерства охорони здоров'я, багато хто порушує всі карантинні норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-спільноту МОЗ "Коронавірус_інфо".

"Весь минулий тиждень в Україні фіксувалися нові антирекорди за кількістю нових хворих на коронавірус. Щодня хвороба вбиває все більше людей. Однак, незважаючи на застереження та рекомендації МОЗ, багато хто порушує всі карантинні норми, наражаючи тим самим на небезпеку і себе, і інших", - зазначається в повідомленні.

Як приклад наводяться нічні клуби, які продовжують працювати в різних містах України.

Також читайте: України немає в списку країн, для громадян яких Євросоюз відкриє кордони з 1 липня, - ЗМІ

"У країні продовжують працювати нічні клуби, де в закритому просторі збирається багато людей. В таких умовах достатньо одного інфікованого, щоб почався новий сплеск епідемії", - попереджають у МОЗ.

МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії 01

Нагадаємо, станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків, 18 людей померли від ускладнень, всього померли 1 147 человек

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    да?
    а детей из неподконтрольной зоны (хрен знает как у них там с этим) без обсервации - нормально????
    сами себе противоречите...при чем каждые полчаса!!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Качественные производители
    Минздрав о ночных клубах: В таких условиях достаточно одного инфицированного COVID-19 для начала нового всплеска эпидемии - Цензор.НЕТ 9787
  • Поедатель Зябликов
    Эксперт в области вирусов из Швеции Андерс Тегнелл считает, что мир сходит с ума, вводя и отменяя бесконечные карантины.

    --
    https://www.dailymail.co.uk/news/article-8462727/The-world-went-crazy-lockdowns-says-Swedens-coronavirus-expert.html


Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини