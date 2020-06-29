На Заході України найближчої доби продовжиться підвищення рівнів води в річках, можливі зсуви і селеві потоки, - ДСНС

У Закарпатській області ввечері 29 червня і вночі 30 червня очікується підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 29 та вночi 30 червня по Закарпатськоi областi в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: - на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0 м; - формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав; - утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту", - повідомили в ДСНС.

Прогнози будуть уточнюватися в міру розвитку синоптичної ситуації.

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Зазначається також, що увечері 29 та впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями на 08 год. 29 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків.

У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.

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