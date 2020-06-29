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На Заході України найближчої доби продовжиться підвищення рівнів води в річках, можливі зсуви і селеві потоки, - ДСНС

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На Заході України найближчої доби продовжиться підвищення рівнів води в річках, можливі зсуви і селеві потоки, - ДСНС
У Закарпатській області ввечері 29 червня і вночі 30 червня очікується підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 29 та вночi 30 червня по Закарпатськоi областi в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: - на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0 м; - формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав; - утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту", - повідомили в ДСНС.

Прогнози будуть уточнюватися в міру розвитку синоптичної ситуації.

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Зазначається також, що увечері 29 та впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями на 08 год. 29 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків.

У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • andrew_sc
    Мало лесов вырубили, давайте исчо!
  • Al Be
    А шо в заголовке статьи "на Западе..." с заглавной? Север, восток, запад, юг... да и президент, это вроде, как воач, сантехник, профессор... тоже не соедует до заглавной возвеличивать... разве что Президент (Страны)...
    Податься в редакторы шоле...
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Конечно чуть смешно. Но была и статистика. Это я о високосном годе. Если в этот раз не начнётся спокойная многолетняя работа по гидросооружения там, то тогда дорубайте все деревья---и делу конец. Рис сажайте---самый северный в мире! Просто остановить вырубку на 5 лет железно, только сухостой, полный кадастр леса и прочего. Чепухнёвую древесину на сувениры и на 5 лет освободить от любых налогов мелкий бизнес. Ну может и спасёт. А все местные балоги, ******** и прочая дрянь пусть вложат деньги в мелкую технику и оборудование для мелкого бизнеса. Может им и простится. Прочёл что спечатал--захотелось стереть. Самое плохое в том что все знаем---почему хотел затереть?
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