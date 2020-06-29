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У Чернівецькій області з 1 липня відновиться внутрішньообласне сполучення, робота спортзалів і ресторанів, - ОДА

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У Чернівецькій області з 1 липня відновиться внутрішньообласне сполучення, робота спортзалів і ресторанів, - ОДА
У Чернівецькій області вирішили з 1 липня відновити внутрішньообласне сполучення і дозволити роботу спортзалів і ресторанів.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було ухвалене обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"При цьому в транспорті мають бути заповнені тільки сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також будуть проводити температурний скринінг", - вказується в повідомленні.

Крім того, буде дозволена робота спортзалів і ресторанів за умови, що в приміщеннях перебуватимуть не більше 10 осіб.

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Також з 1 липня відкриються стадіони і спортивні майданчики, буде дозволено проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Rem Mer
    кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
  • Юрій Ан
    Это они кому вирают?
    Смотрел расписание автостанций г.черновцы, там все работает, кроме центрального автовокзала.
    Единственное ноу-хау этого города, полнейший бардак в автобусных перевозках.
    Если в нормальных городах есть пригородные и междугородные автостанции или по направлениях, здесь - сумасшедший дом.
    В один и тот же город автобусы отправляются с 4-х разных автостанций, в разных концах города.
    Каким надо быть молдаванином, что бы такое придумать!
  • Юлия Френина
    ты о нашей власти? Потому что только такие дебилы как наша власть будет когда хорошие прирост каждый дент все смягчаютю
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