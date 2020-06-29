У Чернівецькій області з 1 липня відновиться внутрішньообласне сполучення, робота спортзалів і ресторанів, - ОДА
1 23910
У Чернівецькій області вирішили з 1 липня відновити внутрішньообласне сполучення і дозволити роботу спортзалів і ресторанів.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення було ухвалене обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"При цьому в транспорті мають бути заповнені тільки сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також будуть проводити температурний скринінг", - вказується в повідомленні.
Крім того, буде дозволена робота спортзалів і ресторанів за умови, що в приміщеннях перебуватимуть не більше 10 осіб.
Також з 1 липня відкриються стадіони і спортивні майданчики, буде дозволено проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.