Політв'язня Сейтумерова доставили в психіатричну лікарню в окупованому Сімферополі і примушували проголосувати за поправки до конституції РФ, - адвокат Семедляєв
Як розповів "Кримській солідарності" адвокат Едем Семедляєв, на другу добу йому запропонували взяти участь у голосуванні щодо змін до Конституції РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Його перевезли в психіатричну лікарню для проходження примусової стаціонарної психіатричної експертизи 25 червня. Вже наступного дня з ним почали спілкуватися лікарі. У п'ятницю принесли йому папір для того, щоб він висловив свою думку з приводу голосування щодо змін до Конституції", - розповів захисник .
Адвокат повідомив, що Сейтумер Сейтумеров відмовився від участі в голосуванні, з чим співробітники лікарні не погоджувалися і наполягали на тому, щоб заарештований кримський татарин переписав заяву.
"Він написав, що є політв'язнем, є кримським татарином і громадянином України. Не бажає брати участь у будь-яких голосуваннях, тим більше в голосуванні за виправлення з внесення змін до Конституції Російської Федерації. Це дуже сильно обурило співробітників психіатричної лікарні. Вони попросили його переписати цю заяву без вказівки того, що він є політв'язнем, що він є кримським татарином, але він категорично відмовився, вказавши на те, що у всіх заявах з моменту арешту він це вказує і буде вказувати і надалі", - повідомив адвокат.
Нагадаємо, Сейтумер Сейтумеров був затриманий у Бахчисараї 11 березня 2020 року в ході чергових обшуків у будинках кримських татар мусульман. 12 березня Київський районний суд в окупованому Сімферополі заарештував його і двох його родичів: рідного молодшого брата і дядька. Так з'явилася "третя бахчисарайська група" у справі Хізб ут-Тахрір.