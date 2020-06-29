40% українців вважають, що меню в ресторанах має бути двома мовами, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Респондентам було поставлено питання про те, якою мовою - українською та/або російською - має бути меню (опис страв) в їдальнях, закусочних, кафе і ресторанах (крім таких мов, як англійська та ін.).
Найчастіше українці вибирали відповідь "українською і російською мовами на всій території країни" (40%). На другому місці альтернатива "обов'язково українською мовою і додатково російською мовою, де більшість населення цього бажає" (27%).
На третьому "тільки українською мовою на всій території країни" (25%), на четвертому "обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де більшість цього бажає" (1%).
Таким чином, 92% вважають, що меню українською мовою обов'язково має бути на всій території України. Російською мовою обов'язково на всій території має бути на думку 41% респондентів.
Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.