Поліція звільнила двох патрульних, які безпідставно влаштували перевірку волонтерів

З правоохоронних органів звільнили двох поліцейських, які у травні безпідставно влаштували перевірку волонтерів і погрожували їм зброєю. Про звільнення третього міліціонера, який брав участь в інциденті, поки не відомо.

Про це розповіла в Facebook потерпіла волонтерка Діана Макарова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали офіційну відповідь від Департаменту патрульної поліції Києва. Нам повідомили, що капітана поліції Дацюка Сергія Володимировича і старшого лейтенанта поліції Гоцківського Валентина Францовича звільнено з роботи", - розповіла Макарова.

Вона додала, що поки залишається відкритим питання з капітаном поліції, старшим дільничним офіцером Святошинського ОП ГУНП Романом Поліщуком.

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"Капітан Поліщук теж брав участь у цькуванні волонтерів. Начальник поліції Андрій Крищенко на моє запитання, чи ініційовано розслідування стосовно капітана Поліщука відповів лаконічно, що так, ініційовано. Хотілося б знати про результати цього розслідування", - написала волонтерка.