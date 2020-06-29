Поліція звільнила двох патрульних, які безпідставно влаштували перевірку волонтерів
Про це розповіла в Facebook потерпіла волонтерка Діана Макарова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми отримали офіційну відповідь від Департаменту патрульної поліції Києва. Нам повідомили, що капітана поліції Дацюка Сергія Володимировича і старшого лейтенанта поліції Гоцківського Валентина Францовича звільнено з роботи", - розповіла Макарова.
Вона додала, що поки залишається відкритим питання з капітаном поліції, старшим дільничним офіцером Святошинського ОП ГУНП Романом Поліщуком.
"Капітан Поліщук теж брав участь у цькуванні волонтерів. Начальник поліції Андрій Крищенко на моє запитання, чи ініційовано розслідування стосовно капітана Поліщука відповів лаконічно, що так, ініційовано. Хотілося б знати про результати цього розслідування", - написала волонтерка.