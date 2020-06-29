ЄС продовжив санкції проти РФ до 31 січня наступного року

Європейський союз ще на півроку продовжив санкції, запроваджені в 2014 році через "дестабілізуючі дії РФ в Україні". Обмеження діятимуть до 31 січня 2021 року.

Відповідне рішення ухвалила у понеділок, 29 червня, Рада Європейського союзу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зазначається, що йдеться про секторальні санкції проти Росії, які Євросоюз ввів у липні 2014 року. Вони обмежили доступ державних фінансових установ із РФ на фінансові ринки ЄС, наклали ембарго на торгівлю зброєю, встановили заборону на експорт товарів подвійного призначення, а також обмежили доступ Росії до високотехнологічних товарів, особливо в нафтовидобувному секторі.

Санкції запровадили терміном на півроку і з грудня 2014-го постійно продовжували. Їхнє зняття прив'язане до виконання Росією мінських домовленостей.

19 червня політичне рішення про продовження цих санкцій ухвалила Європейська рада - конференція лідерів країн-членів ЄС. Тепер юридичної чинності воно набере після публікації в офіційному віснику Євросоюзу.

Нагадаємо, 18 червня Рада Європейського союзу продовжила на рік санкції проти Росії, введені у зв'язку з незаконною окупацією українського Криму.

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