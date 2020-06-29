Літак із Італії з обладнанням для ліквідації наслідків повені прибуде до Івано-Франківська ввечері, - Аваков
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Увечері 29 червня в Івано-Франківськ прибуде літак з обладнанням для ліквідації наслідків паводків на Заході України, переданим Україні Італією.
Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері в Івано-Франківськ прибуває літак з Італії зі спецтехнікою і спорядженням для Державної служби з надзвичайних ситуацій", - написав Аваков.
"Простягти руку допомоги другу у важкі часи - це справжня співпраця! Тільки так можливо подолати біду, від COVID-19 до руйнівних повеней. Дякую Луїджі Ді Майо (міністр закордонних справ Італії. - Ред.)! Дякую Італії!" - додав Аваков.