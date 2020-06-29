Влада Ірану видала ордер на арешт Трампа і ще 35 американців за "вбивство Сулеймані", а також попросили Інтерпол затримати їх
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на державне новинне агентство Ірану IRNA.
Трампа та інших політичних і військових діячів США звинувачують у вбивстві і терористичних актах.
Іранська влада звернулася з відповідною заявою в Інтерпол, попросивши міжнародну поліцейську організацію дати їм "червоний статус".
Прокурор Тегерана Алі аль-Касі Мехр заявив, що продовжить судове переслідування Трампа і після закінчення його президентського терміну.
Представники Інтерполу заявили Бі-бі-сі, що не розглядатимуть іранський запит про арешт Трампа, оскільки статут "строго забороняє організації здійснювати будь-яку діяльність або втручання політичного, військового, релігійного чи расового характеру".
Настоящее время зазначає, що парламент Ірану прийняв 7 січня законопроєкт, який визнає терористами "всіх членів Пентагону і пов'язаних із ним установ і організацій, а також керівників, причетних до загибелі Касема Сулеймані".
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. Внаслідок атаки було вбито іранського генерала Касема Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".