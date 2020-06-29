Новий договір на залізничні перевезення: Федерація металургів звинуватила "Укрзалізницю" в ігноруванні інтересів економіки

Новий договір "Укрзалізниці" на організацію вантажоперевезень передбачає приховане підвищення тарифів, що вдарить по вітчизняних металургах і знизить їхню конкурентоспроможність на світових ринках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Федерації металургів Сергій Біленький.

"Ми з подивом у пресі побачили заяву від Укрзалізниці про те, що вони начебто врахували всі зауваження до цих договорів і погодили з усіма. Насправді, це не так. Більшість наших принципових зауважень там не враховано, ніхто з нами нічого не перепогоджував. Тому думка вкрай негативна. Ми вважаємо, що з 1 липня в жодному разі не можна вводити ці нові договори", - сказав Біленький.

Він також зазначив, що металургія зараз переживає кризу, і збільшення витрат на транспортування продукції призведе до підвищення її собівартості, внаслідок чого вона буде неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках.

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"За підсумками першого кварталу у металургів близько 14 мільярдів гривень сумарно - це чистий збиток. Якщо зараз ще буде в тому числі приховане підвищення вартості послуг Укрзалізниці через цей новий договір, відповідно, від нашої конкурентоспроможності вже скоро нічого не залишиться з такими діями влади і держмонополій", - підкреслив Біленький.

Нагадаємо, раніше компанія "Укрметалургпром" заявила про тиск "Укрзалізниці" на вантажовідправників з метою змусити їх погодитися на укладення з 1 липня нового дискримінаційного договору з УЗ про організацію вантажоперевезень. У компанії нагадали, що в "Укрзалізниці" формально поставилися до рекомендацій Антимонопольного комітету з доопрацювання нової редакції договору з урахуванням зауважень учасників ринку і більшість спірних питань, на які вказували перевізники, залишилися без змін. А також закликали заборонити введення в дію нового договору з 1 липня і продовжити термін дії нинішнього до завершення доопрацювання його нової редакції.