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У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики. ФОТО

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У вівторок, 30 червня, над територією України буде атмосферний фронт, який прийде із заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці заявила синоптик Наталія Діденко

Вона зазначила: "В Україну прийде холодний атмосферний фронт. Він переміщується із західної Європи, зараз він уже над Польщею. І завтра він принесе в Україну дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи, град і шквалисте посилення вітру. Особливо наголошую, що в західних областях України найближчої ночі спостерігатимуться сильні зливи".

Атмосферний фронт впродовж дня буде переміщуватися територією України в східному напрямку. І вже вдень фронт витягнеться дощовою смугою від Чернігівщини, Київщини, через центральні області - до Вінницької та Одеської області. Над цими регіонами вдень 30 червня пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град.

На сході країни, на Дніпропетровщині, у більшості південних областей - суттєві дощі малоймовірні. У Херсонській області без опадів.

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У Києві 30 червня вдень дощ і гроза, вночі - без опадів.

Пізніше вона опублікувала фото з супутника, на якому видно рух атмосферного фронту, зазначивши: "Атмосферний фронт все ближче і ближче до нас. Хто дивився футбольний матч в Минаї (Закарпаття), то бачив, як гравці піднімали фонтани на траві через дощ.

Увечері і найближчої ночі фронт із дощами, місцями сильними зливами і грозами опиниться над західною частиною України, завтра вдень піде на Північ, Центр і в Одеську область".

У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики 01

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    про море...

    У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики - Цензор.НЕТ 1231
  • Семён Семёнов bfedb70c
    Словно из водопровода льёт на нас с небес вода.
    Полгода плохая погода, полгода совсем никуда (с)
    В страну идет холодный атмосферный фронт. На западе страны снова дожди, - синоптики - Цензор.НЕТ 6357
  • Danger Zone
    Не знаю, шо там за похолодание, но смотрю прогноз на америкоском ресурсе - у нас на юге к выходным - 36-37 жары. Холод лютый.
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