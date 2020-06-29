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Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею

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Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, кандидата в президенти Франції засудили до п'яти років позбавлення волі у справі про фіктивне працевлаштування його дружини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав журналіст Ростислав Демчук

Дружину, Фійон Пенелопу засуджено до трьох років умовно за співучасть і приховування розтрати державних коштів.

Подружжя також повинні будуть виплатити штраф державі по 375 000 євро кожен.

Прокуратура Франції порушила кримінальну справу проти Фійона в середині березня 2017 року після публікації в журналі Canard Enchaine, де стверджувалося, що Фійон, будучи парламентарієм у двохтисячному році, зробив дружину своєю фіктивною помічницею в парламенті і виплатив їй сотні тисяч євро.

Публікація з'явилася в розпал президентської гонки, фаворитом якої вважався Франсуа Фійон - кандидат від правоцентристської партії "Республіканці".

Фійон називав висунуті проти нього звинувачення політично мотивованими.

P.S. Фійон був прем'єр-міністром у 2007-2012 роках за президента Ніколя Саркозі, а в 2017 році мав усі шанси стати президентом Франції".

Колишнього премєра Франції Фійона засудили до 5 років увязнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею 01

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Топ коментарі

  • Li Quan
    Страшно себе представить на сколько пожизненных уже зэшмаркля с дерьмаками «нацарювала»...
  • Nikos KGB
    у нас бы тюрем не хватило........
  • Zelya Vsyo
    У зебила вся семья "трудоустроена". Причём все несут откровенный бред за счёт бюджета.
    Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 9022
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