Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав журналіст Ростислав Демчук
Дружину, Фійон Пенелопу засуджено до трьох років умовно за співучасть і приховування розтрати державних коштів.
Подружжя також повинні будуть виплатити штраф державі по 375 000 євро кожен.
Прокуратура Франції порушила кримінальну справу проти Фійона в середині березня 2017 року після публікації в журналі Canard Enchaine, де стверджувалося, що Фійон, будучи парламентарієм у двохтисячному році, зробив дружину своєю фіктивною помічницею в парламенті і виплатив їй сотні тисяч євро.
Публікація з'явилася в розпал президентської гонки, фаворитом якої вважався Франсуа Фійон - кандидат від правоцентристської партії "Республіканці".
Фійон називав висунуті проти нього звинувачення політично мотивованими.
P.S. Фійон був прем'єр-міністром у 2007-2012 роках за президента Ніколя Саркозі, а в 2017 році мав усі шанси стати президентом Франції".