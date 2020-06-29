Місцеві жителі побили керівництво національного парку "Тузловські лимани" на Одещині

29 червня в Одеській області місцеві жителі побили керівництво національного природного парку "Тузловські лимани", яке проводило інспекцію заповідника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці заявив відомий еколог, заступник директора заповідника Іван Русєв, а також деякі громадські активісти.

За його словами, напад стався, коли співробітники заповідника інспектували територію разом із декількома активістами. Він зазначає, що напад здійснило подружжя Саченків, які, як стверджують екологи, здійснюють незаконну підприємницьку діяльність на 30 га лебедівського лісу нацпарку. Зокрема, як зазначив Русев, подружжя разом із групою зловмисників, які називають себе працівниками охоронного агентства, напали на керівника нацпарку Ірину Вихристюк, на Русеєа і начальника відділу держохорони заповідника Віталія Димова.

"Це відбувалося під час обстеження території нацпарку. Поки наші інспектори вгамовували нападників, Світлана Саченко увірвалася в машину держохорони нацпарку, де сиділа і працювала Ірина Вихристюк, і била її палицею, а також рвала її волосся...", - написав Русєв. Він пояснює, що громадські працівники та інші співробітники заповідника не змогли припинити побиття директора, оскільки автомобіль оточило "охоронне агентство". "Ми зазнали травм... Дали свідчення поліції, їдемо на судмедекспертизу", - заявив Русєв.

Як повідомив у Фейсбуці лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул, у понеділок скоєно напад на команду парку "Тузловські лимани", яка кілька років бореться проти свавілля на заповідних територіях. "Цього разу на них чинили фізичний тиск представники охоронної фірми "Транс-Експорт", за вказівкою браконьєра Саченка", - написав Ганул.

"Тузловські лимани" - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

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