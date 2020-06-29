Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно

Численні клопотання, які минулого тижня направили суду у справі MH17 захисники обвинуваченого Олега Пулатова, викликають стрес і "емоційні гойдалки" у родичів жертв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав Антон Котте, чиї син, невістка та онук були на борту малайзійського літака Boeing, який розбився.

"Стратегія захисту болюча для родичів жертв. Я ціную, що всі сторони в справі намагаються ставитися до родичів з обережністю, але ніхто з них не може повністю розуміти, що ми переживаємо", - зазначив він.

За його словами, адвокати Сабіне тен Дуссхате і Будевейн ван Ейк показали безліч відеозаписів із заявами людей, яким не можна довіряти беззастережно.

"Захист сам робить те, в чому звинувачує прокуратуру. Вони подають заяви людей, але ми не знаємо, чи перевірені вони. Звідки це відео? Ви можете це довести? Насправді, вони діють у тому ж дусі, як і російська влада: приводять багато різних людей, які розповідають що завгодно, але ми не знаємо, чи говорять вони по добрій волі. Чи варто довіряти тому, що вони говорять?" - перейнявся питанням Котте.

22 червня адвокати Пулатова поставили під сумнів основну версію катастрофи і вимагали досліджувати свідчення 27 свідків про те, що малайзійський літак було збито винищувачем ЗСУ.

Прокурори Тейс Бергер і Вард Фердінандуссе заявили, що альтернативні версії не мають потреби в подальшому розслідуванні, оскільки навіть адвокати не вважають їх ймовірними. На засіданні 3 липня суд вирішить, які з запитів захисту Пулатова підлягають задоволенню.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.