На Буковині 56 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА
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У Чернівецькій області зафіксовано 56 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, загальна кількість хворих - 4801 особа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив керівник регіону Сергій Осачук.
На Буковині сьогодні, 29 червня, офіційно підтверджено ще 56 випадків зараження на коронавірус... загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку - 4801 особа", - написав він.
Очільник ОДА зазначив, що всього лабораторний центр опрацював 282 зразки.
Також він додав, що 11 буковинців станом на вечір понеділка одужали від Covid-19.