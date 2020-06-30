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Вокаліст гурту "Гайдамаки" Ярмола підтримав ветеранів, які голодують під Офісом Президента, вимагаючи справедливості в справі вбивства Олешка (Сармата). ФОТО

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Учасників голодування під Офісом Президента, які вимагають справедливості в справі розслідування вбивства Віталія Олешка (Сармата) прийшов підтримати лідер групи "Гайдамаки" Олександр Ярмола.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці учасник голодування Вадим Саввон.

Саввон зазначив: "На вечір прибула приємна новина. Сьогодні в нашому Артпросторі Сармат Олександр Ярмола і його Гайдамаки! Втома природньо відступає на задній план".

Вокаліст гурту Гайдамаки Ярмола підтримав ветеранів, які голодують під Офісом Президента, вимагаючи справедливості в справі вбивства Олешка (Сармата) 01
Вокаліст гурту Гайдамаки Ярмола підтримав ветеранів, які голодують під Офісом Президента, вимагаючи справедливості в справі вбивства Олешка (Сармата) 02

9 червня 2020 року побратими загиблого оголосили голодування і провели пікет біля будівлі Офісу Генерального прокурора, а після перемістилися під Офіс Президента. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких нещодавно відпустили під домашній арешт.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сігіду, Миколу Ломака, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Сергей Угнивенко
    Это хуже предательства. На 7 году российско-украинской войны, так называемый "украинский суд" оправдывает убийц защитников Украины. Чьи интересы отстаивает руководство Украины, господин президент?
  • Elite Forcc
    Сумно, що презику вони пофіг! Йому всі, здаеться пофіг ! 🤮
  • Владислав Носковский
    Поцікавтесь, куди ведуть ниточки... Все вказує на причетність агента ФСБ "Малюти" (він же Борман, він же Короткіх). Олешко виступив на захист аграріїв, яким Малюта нав'язував обов'язкову охорону. Також цей Малюта спілкувався з Шереметом у переддень його вбивства.
    І що саме цікаве, він був заступником Авакова- керував охороною стратегічних об'єктів.
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