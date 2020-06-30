За добу 29 червня в Донецькій області нових випадків коронавірусу не зафіксовано, - ОДА

Станом на вечір понеділка, 29 червня, в Донецькій області лабораторії не виявили нових випадків захворювання на коронавірус, двоє людей одужали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Дві людини одужали, жодного нового інфікованого - така статистика цієї доби, 29 червня, на COVID-19", - написав він.

Кириленко уточнив, що протягом дня було проведено 160 досліджень методом ПЛР та 22 - ІФА.

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