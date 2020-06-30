За вихідні 26-27 червня ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 80 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала в суботу 50 вибухів у Донецькій області та 30 вибухів - на Луганщині.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ № 153/2020 від 29 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У період із вечора 26 до вечора 27 червня в Донецькій області СММ констатувала меншу кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (приблизно 40), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (25 вибухів)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на захід від окупованої Горлівки, на північ від окупованого Донецька, а також на північний схід і південний захід від підконтрольної уряду Авдіївки.

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З вечора 27 до вечора 28 червня Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (10), якщо порівнювати з попередньою добою. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ від Донецька, а також на схід і південь від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька).

"У період із вечора 26 до вечора 27 червня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема, жодного вибуху), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 160 вибухів)", - повідомили в СММ.

З вечора 27 до вечора 28 червня Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і більшу кількість вибухів (30), якщо порівнювати з попередньою добою.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) і північний схід від ділянки розведення в районі Золотого.

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