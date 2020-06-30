COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 508 тис., інфікованих - 10,4 млн

Станом на ранок 29 червня у світі зареєстрували 160 985 заражень COVID-19 за добу, понад 10,4 млн випадків інфікування COVID-19, одужали більш ніж 5,6 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 10 412 343 випадки інфікування та 508 228 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 128 783 (+346 за добу), хворих - 2 681 811 (+44 734 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 370 488 інфікованих (+25 234 за добу) і 58 385 (+727 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 641 156 осіб (+6719 за добу), кількість смертей - 9166 (+93 за добу).

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В Індії 567 536 хворих (+18 339 за добу), 16 904 летальні випадки (+417 за добу).

У Великій Британії - 311 965 хворих (+814 за добу), померли 43 575 пацієнтів (+25).

В Іспанії зареєстрували 296 050 (+200 за добу) пацієнтів, померли 28 346 (+3).

Нагадаємо, станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.