Мадуро вимагає від посла ЄС залишити Венесуелу протягом 72 годин

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у відповідь на посилення санкцій ЄС проти Каракаса дав послу Євросоюзу Ісабель Бріланте Педроса 72 години, щоб вона залишила країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вирішив дати 72 години послу Європейського Союзу в Каракасі, щоб вона покинула нашу країну", - оголосив Мадуро під час виступу, який транслювався у твітері.

"Досить колоніалізму з боку Європи. Хто вони такі, щоб карати? (...) Досить європейського колоніалізму проти Венесуели, переслідувань проти Венесуели. (...) Якщо вони не хочуть поважати Венесуелу, то вони йдуть. Венесуела заслуговує на повагу перед світом", - наголосив глава держави.

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Рада ЄС оголосила у понеділок, що додала до свого списку санкцій щодо Венесуели 11 провідних посадових осіб країни "через їхні ролі в діях і рішеннях, які підривають демократію і верховенство права".