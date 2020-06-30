Польські прикордонники затримали в Медиці українця, якого розшукував Інтерпол у 190 країнах за вбивства

У пішохідному пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) польські прикордонники затримали громадянина України, який розшукується в 190 країнах світу за "червоною карткою" Інтерполу за вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це повідомила речниця Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі майор Ельжбета Пікор.

За її словами, "червона картка" означає найвищий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн, що розшукуваний – небезпечний злочинець, якого треба арештувати й екстрадувати.

Під час паспортного контролю польські прикордонники виявили, що дані українця є у базах розшуку Інтерполу. З’ясувалося, що 50-річного чоловіка кільканадцять років розшукують за "червоною карткою" Інтерполу на території 190 країн. Його підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.

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Чоловіка затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.

За словами польських прикордонників, від початку 2020 року у підкарпатських переходах на польсько-українському кордоні затримали 62 особи, розшукуваних за "червоною карткою" Інтерполу.

Нагадаємо, під Мюнхеном поляки побили українських далекобійників за відмову пити горілку.