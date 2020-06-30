В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 706 осіб (добою раніше - 646).
За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 44 334 особи.
За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 12 пацієнтів (добою раніше - 18), загалом - 1159. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (4) та Львівській (3) областях.
За останню добу одужали 88 осіб (добою раніше - 93), загалом - 19 115.
Загалом в Україні зараз хворіють 24 060 осіб, що на 606 більше, ніж напередодні.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (143), Закарпатській (97), Рівненській (74), Одеській (66) областях та Києві (57).
У Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.