В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки

Станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 706 осіб (добою раніше - 646).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 44 334 особи.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 12 пацієнтів (добою раніше - 18), загалом - 1159. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (4) та Львівській (3) областях.

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За останню добу одужали 88 осіб (добою раніше - 93), загалом - 19 115.

Загалом в Україні зараз хворіють 24 060 осіб, що на 606 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (143), Закарпатській (97), Рівненській (74), Одеській (66) областях та Києві (57).

У Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.











