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МОЗ сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих на COVID-19 у Львові і Чернівцях, - "слуга народу" Радуцький

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МОЗ сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих на COVID-19 у Львові і Чернівцях, - "слуга народу" Радуцький
Міністерство охорони здоров'я України у вівторок, 30 червня, почне розгортання лікарень другої черги у Львові і Чернівцях для прийому хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації і нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Про 70% (завантаженості ліжкомісць у лікарнях. - Ред.) в Закарпатській області я не бачив інформації. Є у Львові 54%, в Чернівцях, мені здається, трохи більше 50%, тому МОЗ сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих на коронавірус", - розповів нардеп.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що для прийому хворих на COVID-19 готують лікарні другої і навіть третьої хвилі.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Oljik
    Майже всі забули, що карантин починався з вистави про міністерку, фізрука і пачки презервативів. Ойц, і мало не забув - з торгівлею масок з резерву тим же Радуцьким, про яку вже теж забули.
  • Khmelnitskiy
    "Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных COVID-19 во Львове и Черновцах, - "слуга народа" Радуцкий" - Радуцкий, это тот который наварил на продаже масок в Китай 186 миллионов? Интересно, с Зеленским он поделился за содействие или всё себе забрал?
  • Павло Дудра
    у ПРИПИНЕННІ фінансування інфекційних лікарень Україною у 2020 році винні Уряд Порошенко,Коаліція БП-НФ і Президент Порошенко. З подачі офуєнного медреформатора АМЕРИКАНКИ Супрун.
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