МОЗ сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих на COVID-19 у Львові і Чернівцях, - "слуга народу" Радуцький

Міністерство охорони здоров'я України у вівторок, 30 червня, почне розгортання лікарень другої черги у Львові і Чернівцях для прийому хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації і нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Про 70% (завантаженості ліжкомісць у лікарнях. - Ред.) в Закарпатській області я не бачив інформації. Є у Львові 54%, в Чернівцях, мені здається, трохи більше 50%, тому МОЗ сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих на коронавірус", - розповів нардеп.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що для прийому хворих на COVID-19 готують лікарні другої і навіть третьої хвилі.

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