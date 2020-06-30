Новини

За добу на COVID-19 захворіли 63 дитини і 56 медиків, загалом 2238 дітей та 6721 медпрацівник, - Степанов

1 40510
За добу на COVID-19 захворіли 63 дитини і 56 медиків, загалом 2238 дітей та 6721 медпрацівник, - Степанов
За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 3238 дітей, а також 6721 медичний працівник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 706 осіб. З них 63 дитини, а також 56 медпрацівників. Було госпіталізовано 192 людини. Зафіксовано 12 летальних випадків", - зазначив міністр.

За словами Степанова, одужали 88 пацієнтів.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 44 334 особи. З них 3238 дітей, а також 6721 медпрацівник", - додав міністр охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як і обіцяли, ми врятуємо наші медзаклади і дофінансуємо їх з 1 липня. Рішення вже ухвалено, - Степанов

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • WiM
    Интересно как коронавирус перебрался на детей и медиков:
    - дети "болеют" чтобы быдло жило в страхе
    - медики "болеют" - чтобы получали льготы и давали нужную статистику
  • Fizko Kyiv
    жаль, зелупа не болеет. слышал, что умственно отсталые вне зоны риска, потому зелупа, большинство ВР, кабмин, руководители госорганов сейчас в безопасности
  • Юрій Ан
    Интересную статистику огласили вчера поляки.
    Не удалось зафиксировать ни одного случая заражения на свежем воздухе и 50% заражений происходит в медучреждениях.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини