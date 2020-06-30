За добу на COVID-19 захворіли 63 дитини і 56 медиків, загалом 2238 дітей та 6721 медпрацівник, - Степанов
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За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 3238 дітей, а також 6721 медичний працівник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.
"За минулу добу захворіли 706 осіб. З них 63 дитини, а також 56 медпрацівників. Було госпіталізовано 192 людини. Зафіксовано 12 летальних випадків", - зазначив міністр.
За словами Степанова, одужали 88 пацієнтів.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 44 334 особи. З них 3238 дітей, а також 6721 медпрацівник", - додав міністр охорони здоров'я.