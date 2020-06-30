В Україні швидко поширюється COVID-19: рівень госпіталізації зріс із 749 до 1410 осіб на тиждень, - Степанов

В Україні швидко поширюється коронавірусна хвороба.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"З 18 по 24 травня кількість госпіталізованих було 749 осіб за тиждень, то минулого тижня з 22 по 28 червня ця кількість становить 1410 госпіталізованих. Нагадаю, що госпіталізуються пацієнти виключно в стані середньої тяжкості або в тяжкому стані. Також у нас різке зростання кількості пневмоній. Якщо з 18 по 24 травня у нас було 2572 пневмонії, то на минулому тижні цей показник становить 4 705. Це ще раз підтверджує, що у нас доволі швидко поширюється COVID-19. Рівень госпіталізації, кількість людей, які госпіталізуються, кількість людей з пневмонією вони постійно збільшуються, а це пряма загроза і здоров'ю і життю людей", - розповів Степанов.

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