Ні масок, ні дотримання дистанції: Степанов не відкидає спалаху коронавірусу після вихідних в Одесі. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.
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За його словами, особлива ситуація склалася в Одесі. На оприлюднених відеокадрах видно, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.
"Тобто невикористання масок, повне недотримання соціальних дистанцій, невикористання антисептиків - усе це призводить до підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Це все ваше здоров'я! Зараз непопулярно запроваджувати додаткові обмеження, контролювати виконання рекомендацій, оскільки всі почали жити в умовах передвиборчих кампаній, але звертаюся до місцевої влади: подумайте про ваших виборців", - заявив він.
Також він додав, що щодня МОЗ фіксує велику кількість хворих по всій Україні, кількість ліжко-місць, відведених для хворих на коронавірус, зростає.
Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.