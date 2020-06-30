НАБУ вилучило у Мінінфраструктури документи про зниження портових зборів, але в справі їх немає, - Омелян

Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в НАБУ розуміють, що обвинувачувати у лобіюванні інтересів галузі з метою особистої вигоди, - це абсурдно.

Про це ексміністр розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують кримінальне провадження за фактом зниження портових зборів. Омеляна, як міністра, який підписав відповідний наказ у 2018 році, підозрюють у скоєнні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

"Вони просто кажуть, що під час цього процесу були певні порушення. Тобто немає підозри, що я це робив з особистої користі або у мене була особиста мотивація, крім державної", - зазначив Омелян.

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За словами ексміністра, якщо подивитися уважно пресрелізи НАБУ, коли вони перший раз запросили його на допит як свідка і пробували вручити підозру, потім другий - коли вже вручили підозру, то вони відрізняються.

"Спочатку НАБУ дуже твердо заявляє: те, що зробив Омелян, мала право зробити тільки Верховна Рада. Потім, коли вже почули аргументи публічні, коли бізнес сказав: хлопці, ви божевільні, вони почали змінювати позицію: так, Верховної Ради для цього не потрібно було, але ці зміни повинні були бути відображені в бюджеті, проголосовані. На це у нас теж є аргумент: Міністерство інфраструктури за бюджет не відповідає. За бюджет відповідає Міністерство фінансів, яке готує його, виходячи з пропозицій інших міністерств. Потім Кабмін передає його в парламент. Але ці аргументи їм нецікаві. Оскільки якщо ці аргументи будуть враховані, то сама справа розсипається", - пояснив Омелян.

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Омелян з адвокатами звернувся до Міністерства інфраструктури з проханням надати копії документів, які стосуються цієї історії. Отримали відповідь міністерства, що ці всі документи вилучені НАБУ. Але в справі їх немає.

"Ми звернулися в міністерство офіційно, направили адвокатський запит. Вони дали відповідь: у нас документів цих немає, документи вилучені. Але найцікавіше, що в справі ми їх теж якось поки не бачимо. Я сподіваюся, що в справі вони будуть. Тому що це десятки звернень міжнародних організацій, бізнес-асоціацій, українських, зарубіжних. З аргументацією, поясненням, що тарифи знижувати треба. Я не думаю, що НАБУ піде на таке грубе підроблення та скаже, що цих документів у принципі не було, тому що вихідні і вхідні в Міністерство інфраструктури документи офіційно реєструються", - додав ексміністр.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Підозру пред'явлено через те, що Омелян у грудні 2017 року знизив всі портові збори, крім маякового, на 20%.

Омелян стверджує, що збори знизили для збільшення товаро/вантажопотоку, і морська галузь завдяки цьому показала у 2018-2019 роках зростання на понад 20%, і зростає досі попри кризу.

Повний текст інтерв'ю з Володимиром Омеляном читайте тут.