Якщо мені шитимуть спільників, то доведеться шити весь великий бізнес, який здійснював перевалку вантажу через порти, - Омелян

Зниження портових зборів не завдало збитків державі. Тільки плюс і для державного, і для місцевих бюджетів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Допит у НАБУ Омелян назвав "дивним", додавши, що бачить вперше у своєму житті таке.

"Адвокат був теж шокований. Нам ставлять питання, ми даємо свої відповіді. Потім нам читають текст наших відповідей - детектив же набирає - а там абсолютно інше. Просто абсолютно інше. І він так дивиться на нас: та ні, ви ж так казали. - Ми так казали?! Ідея була в чому? Що, на думку НАБУ, мої відповіді на питання мають бути такі: так, я, Омелян Володимир Володимирович, міністр інфраструктури, у мене виникла злочинна ініціатива знизити портові тарифи і збори, я закрився в кабінеті, підписав наказ і знизив на 20%, чим свідомо завдав збитків держбюджету. Крапка. Розписався. Справу розслідувано, перший міністр у в'язниці", - розповів він.

За словами Омеляна, зниження портових зборів не завдало збитків державі. Тільки плюс і для державного, і для місцевих бюджетів.

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Відповідаючи на запитання, чи не шиють йому якихось спільників, ексміністр сказав: "Я так розумію, якщо вони шитимуть спільників, то доведеться шити весь великий бізнес України, який здійснює перевалку свого вантажу через порти. Друга категорія спільників - це весь уряд. ... Спочатку було, якщо не помиляюся, розпорядження в 2017 році - доручення нам розробити план зниження зборів. Ми розробили, надали. На підставі цієї інформації був другий документ Кабміну колегіально проголосований, яким доручалося Міністерству інфраструктури, Міністерству фінансів, Мінекономіки зробити знижки. Ми підготували наказ. Його заюстували Якби були якісь найменші порушення законодавства, Мінюст ніколи б його не пропустив. Весь Кабмін голосував. Зараз вони кажуть, що Мінфін був проти. Але з чим би ви не прийшли, він завжди проти. Це його функція економити гроші. Насправді він був проти дорожнього фонду, проти знижок на авіацію, проти зниження податків, проти підвищення соціальних виплат. Він був проти виділення грошей на НАБУ і на Вищий антикорупційний суд. Він завжди проти. Але якщо є колегіальне рішення Кабінету Міністрів України - Мінфін його зобов'язаний виконувати".

Нагадаємо, 19 червня НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Підозру пред'явлено через те, що Омелян у грудні 2017 року знизив всі портові збори, крім маякового, на 20%.

Омелян стверджує, що збори знизили для збільшення товаро/вантажопотоку, і морська галузь завдяки цьому показала у 2018-2019 роках зростання на понад 20%, і зростає досі попри кризу.

Повний текст інтерв'ю з Володимиром Омеляном читайте тут.

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