Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна зняла одяг і оголосила війну міністру Криклію та "проститутам": "Всі охочі, приєднуйтесь до мене". ВIДЕО

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна заявила про створення власної партії "Україна проти корупції".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Клітіна сказала про це в спеціальному відеозверненні, яке записала в купальнику на природі.

"Я хочу розібратися з усіма корупціонерами і політичними проститутами. Всі охочі, приєднуйтесь до мене", - сказала Клітіна.

Також дивіться: "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна. ВIДЕО

"Українці! Хочу звернутися до вас. Я вирішила боротися за правду самостійно, тому що на цих ідіотів у штанах точно надії немає. Я створюю свою партію "Україна проти корупції", щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами", - заявила Клітіна.

"Вони думають, що якщо у них в штанях щось є, то цього досить для успіху і можна ображати жінок. Та жінки в сто разів розумніші і чесніші за вас. Ось дивіться, міністр Криклій - він мене не тільки звільнив, він облив мене брудом так, щоб я ніколи не оговталася. Тому що заважала їм красти на "Укрзалізниці". Тому я хочу розібратися з усіма корупціонерами і політичними проститутами. Всі охочі, приєднуйтесь до мене. Скажемо "ні" політичним проститутам", - додала вона.

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Варто зазначити, що під час звернення було видно, що Клітіна насилу стримує сміх, тож звернення варто розцінювати швидше як жарт і продовження кампанії Клітіної у боротьбі з сексизмом. Так у Facebook Клітіна з недавнього часу поставила на аватарку своє фото в чоловічому образі і пише про себе в третій особі.

В одному з останніх постів вона пояснила, що "корупціонери у нас переважно всі чоловіки - тобто за статистикою у жінок є більше шансів подолати корупцію в Україні".

"Хотіли назвати "Клітіна проти проститутів", але може цензуру не пройти. Вирішили назвати "Україна проти корупції" - хочу звернути увагу, це зовсім не сексистське гасло і ми раді кожному справжньому чоловікові, який вирішить нас підтримати!" - зазначила Клітіна.

За її словами, основним напрямом діяльності партії буде очищення України "від корупціонерів, політичних проститутів і їхніх схем, які душать розвиток економіки і призводять до зубожіння українців".

"Сама партія планується лівоцентристського характеру з сильним екологічним напрямком. Тому що крім корупції, Олександру хвилюють проблеми екології і їй не байдуже, що їстимуть, питимуть і чим дихатимуть наші нащадки в Україні", - пише Клітіна.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна повинна подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко. 19 листопада 2019 року, пранкер "Джокер" опублікував листування із заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною. У листуванні Клітіна натякає на можливі корупційні дії керівництва Мінінфраструктури. Також вона впевнена, що і сама могла б "потягнути" відомство, тобто стати міністром. Пізніше Клітіну звільнили за поданням міністра Владислава Криклія. 23 червня Олександра Клітіна стала радницею голови Державного космічного агентства України.