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Посол Британії Сіммонс про перспективи запровадження безвізу з Україною: Це не залежить від політичних рішень, це питання безпеки

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Посол Британії Сіммонс про перспективи запровадження безвізу з Україною: Це не залежить від політичних рішень, це питання безпеки
Ключовим питанням для можливості безвізових подорожей до Британії є питання безпеки. Це стосується всіх країн, зокрема й України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, надання безвізового режиму не залежить від політичних рішень. Сіммонс наголосила: це завжди було питанням безпеки і це не зміниться.

Дипломат назвала проблеми з безпекою однією з головних причин, чому Велика Британія не вступила в Шенгенську зону.

"Тому що у нас були зауваження щодо торгівлі людьми, організованої злочинності, шахрайства тощо. І це такі питання, які й надалі перебувають у полі зору нашого міністерства внутрішніх справ, і на базі них ми будемо обговорювати візовий режим з усіма країнами", - зазначила Сіммонс.

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Нагадаємо, на початку року у Британії назвали терміни початку переговорів про безвіз з Україною.

Також повідомлялося, що за 3 роки існування безвізового режиму з ЄС українці оформили 11,5 млн біометричних паспортів.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    При этом всем Британия пускает массу киллеров Кремля. Кроме Березовского,Литвиненко и Скрипаля, там есть масса более чем загадочных смертей. Короче, эта старая нерабочая сосна в плену шовинизма и украинофобии. Да, мы мафия,торговцы людьми и мошенники.( Кроме Рината, что имеет квартал в Лондоне).
  • Kamate Kaora
    Я бы на месте британцев не давал безвиз дебилам, которые голосуют за рецидивистов и клоунов. Это все-равно, как Украине подписать безвиз с Сомали. Вы были бы рады такой новости? Нет. Вот и британцы не обрадуются.
  • Иван Слепов
    Безпеки питання...
    До ваших берегів щодня пристають суда з незаконними мігрантами з сирій, іранів та інших африк. В ваших містах зносять пам'ятники дикуни та ліваки. Ваших дітей, дружин та матерів вбивають мусульманські терористи. Вашу країну перетворюють на бандитське кубло, а ви кажете про "безпеку"?
    На наших очах відбувається виродження Західної Цивілізації.
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