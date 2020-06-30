Посол Британії Сіммонс про перспективи запровадження безвізу з Україною: Це не залежить від політичних рішень, це питання безпеки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс в інтерв'ю РБК-Україна.
За її словами, надання безвізового режиму не залежить від політичних рішень. Сіммонс наголосила: це завжди було питанням безпеки і це не зміниться.
Дипломат назвала проблеми з безпекою однією з головних причин, чому Велика Британія не вступила в Шенгенську зону.
"Тому що у нас були зауваження щодо торгівлі людьми, організованої злочинності, шахрайства тощо. І це такі питання, які й надалі перебувають у полі зору нашого міністерства внутрішніх справ, і на базі них ми будемо обговорювати візовий режим з усіма країнами", - зазначила Сіммонс.
Нагадаємо, на початку року у Британії назвали терміни початку переговорів про безвіз з Україною.
Також повідомлялося, що за 3 роки існування безвізового режиму з ЄС українці оформили 11,5 млн біометричних паспортів.