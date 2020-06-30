Україні потрібен Крим, а не компенсація від Росії за захоплений півострів, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкидає вимогу компенсаційних виплат від Росії за окупацію Криму, оскільки це тільки зашкодить стратегії, на якій наполягає Україна - про незаконну окупацію її території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії".

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу – заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія абсолютно інша. Ми так і кажемо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Наголошуючи, що це тимчасове явище, воно незаконне, і що це – окупація за міжнародним правом. Це стартова позиція, з якою ми працюємо над тим, щоб зрештою ця окупація припинилася. Безумовно, компанії мають право судитися. Для нас дуже важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації в ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта. Але наше ключове завдання, моє ключове завдання як представника МЗС - це тримати ось цю рамку – тимчасова незаконна окупація", – пояснив Кулеба.

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Раніше Кулеба закликав міністрів закордонних справ Європейської народної партії (ЄНП) до посилення санкцій проти Росії через ситуацію в Криму.

До цього він повідомляв, що в Міністерстві закордонних справ України готують стратегію деокупації Криму. Поки що цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду й Офісу Президента.