Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів. ФОТОрепортаж

Депутати фракції "Солідарність" у Київській міські раді, представники партії "Європейська солідарність" Тарас Криворучко, Вадим Сторожук, Георгій Ясинський, Владислав Турець, Наталія Маслова, Максим Конобас внесли на розгляд Київради проєкт звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити кримінальні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка, громадських лідерів та активістів Євромайдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Депутат Криворучко заявив, що сьогодні Київська міська рада не має морального права стояти осторонь від політичних процесів і має прямо засудити репресії нової влади проти політиків і активістів, які боролися з антинародним режимом Януковича. Саме в приміщенні міськради на Хрещатику розміщувався один з координаційних центрів Революції Гідності.

"Ми, як депутати Київради, офіційно звертаємося до президента Володимира Зеленського зупинити ганебні політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану", – підкреслив Криворучко.

Зокрема, в проєкті звернення депутатів Київради висловлюється стурбованість тим, що в країні спостерігається "згортання демократичних процесів".

"Політичні події останніх місяців дають підстави серйозно задуматися, в якому напрямку рухається Україна. Політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюють з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування у інформаційному просторі проросійського наративу – все це свідчення того, що Україна вкотре стоїть перед великими політичними потрясіннями", – йдеться в тексті заяви.

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Депутати звертають увагу Зеленського, що пасивне ставлення центральної влади, а іноді і потурання діям проросійських реваншистів, "веде Україну до політичної, ідеологічної та економічної капітуляції". А "відверте політичне цькування Петра Порошенка не має нічого спільного із справедливістю і демократією".

Також представники "Європейської Солідарності" зазначили, що не бачать нічого спільного зі встановленням справедливості в переслідуванні громадських лідерів та активістів Євромайдану Сергія Стерненка, Тетяни Чорновол, Володимира В'ятровича, Марусі Звіробій, народної депутатки Софії Федини, бойового генерала Дмитра Марченка та ексміністра Володимира Омеляна.

Депутатка Наталія Маслова зазначила, що цей проєкт звернення до глави держави буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради і дуже сподівається, що його підтримають.

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