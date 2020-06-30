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61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова

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61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова
Лише 19% українців позитивно оцінюють розвиток ситуації в Україні.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"19% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 61% — що події розвиваються в неправильному напрямі. 17,5% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 43,5 % вважають, що країна здатна подолати проблеми в більш віддаленій перспективі, 17% - що не здатна подолати", - йдеться в дослідженні.

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61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова 01
61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова 02

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

Автор: Наталя Джума

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  • Maksim Perepelitca
    61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7949. .
  • Maksim Perepelitca
    61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7242. .
  • oleg1966
    61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2016
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