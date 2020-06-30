61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова

Лише 19% українців позитивно оцінюють розвиток ситуації в Україні.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"19% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 61% — що події розвиваються в неправильному напрямі. 17,5% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 43,5 % вважають, що країна здатна подолати проблеми в більш віддаленій перспективі, 17% - що не здатна подолати", - йдеться в дослідженні.

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Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.