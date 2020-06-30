КМДА готова відкласти запуск єдиного е-квитка, щоб дозволити Кабміну врегулювати законодавство у сфері пільг на проїзд

Київська міська державна адміністрація (КМДА) готова відтермінувати до 1 січня 2021 року запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Метою запровадження е-квитка було уникнення нецільового використання бюджетних коштів, зменшення обігу готівки на транспортних підприємствах, облік пасажирів, зокрема, і пільгових категорій для ефективної організації трафіку та визначення сум компенсацій перевізникам. У 2018 році почалося тестове впровадження єдиного електронного квитка. Із моменту роботи електронного квитка у тестовому режимі міська влада дала можливість оформлення карти киянина для усіх пільгових категорій киян, які мають право на безкоштовний проїзд. На сьогодні ми компенсуємо перевізникам із міського бюджету вартість проїзду в комунальному громадському транспорті за кожного пільговика, який має картку киянина", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до чинного законодавства, право на безоплатний проїзд для пільгових категорій громадян регламентується низкою законів, які стосуються ветеранів військової служби, військовослужбовців, дітей війни, чорнобильців та інших категорій. Кількість киян, які мають право на пільговий проїзд, згідно з цими законами, становить близько 240 тисяч осіб.

Окрім того, постановами Кабміну 1993 та 1994 років надано право безкоштовного проїзду для пенсіонерів, яких у Києві близько 480 тисяч.

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Згідно з Конституцією, держава має компенсувати проїзд для пільгових категорій громадян, із 2015 року ці витрати покладені на місцеві бюджеті. Київ і надалі забезпечує пільговий проїзд киянам, які мають на це гарантоване державою право.

"Але ми вважаємо соціальною несправедливістю для пільговиків із інших регіонів України, яким доведеться сплачувати власні кошти за проїзд із введенням єдиного електронного квитка. Столичний бюджет цих витрат покрити не може. Тому держава повинна врегулювати це питання на законодавчому рівні. І на кількох нарадах за участю прем’єра, урядовців і керівництва столиці, була досягнута домовленість, що уряд розробить відповідні зміни до законодавства України. А столиця врахує рекомендації урядовців і відтермінує запровадження електронного квитка, поки питання компенсацій пільговикам не буде вирішене", – підкреслила Хонда.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків.

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