Готовий піти у відставку в будь-який момент, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль готовий піти у відставку в будь-який момент, як тільки народ України, Верховна Рада або президент висловлять таке бажання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр повідомив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Жодних обіцянок стосовно термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати. Ключове питання - це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який має утримуватися. Тому не може бути гарантії на посаді, це ж не приватний бізнес.

Готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або президент висловлять таку думку", - сказав він.

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При цьому прем'єр-міністр озвучив позитивні сторони його Кабміну.

"Я скажу вам позитивні сторони, ми практично завершили реформу децентралізації, переходимо до фінішної прямої - це вибори місцевих рад. Місцеві вибори відбудуться восени. Немає загроз тому, що вибори будемо переносити чи вони будуть скасовані. Вони будуть, якщо тверезо й об'єктивно дозволить епідеміологічна ситуація. Важко спрогнозувати, як на осінь розвиватиметься епідемія коронавірусу. Але інших застережень не існує", - зазначив глава уряду.