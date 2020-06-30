Баканов розповів Зеленському дані секретної операції щодо затримання Балоня. НАБУ і САП зобов'язані відкрити справу проти глави СБУ, - Бутусов

Після зміни влади чинному главі СБУ Івану Баканову доведеться йти під суд, а чинному президенту Володимиру Зеленському - давати свідчення.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Політична корупція! Глава СБУ Іван Баканов повідомив президенту Володимиру Зеленському дані секретної операції НАБУ і САП із затримання голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, і в результаті цього витоку інформації і Зеленському, і заступнику голови ОП вдалося приховати свою причетність до дій Балоня. Зеленський сам задокументував злочин свого друга дитинства Баканова", - розповів він.

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"Президент України Володимир Зеленський на сайті президента повідомив про злочин глави СБУ Івана Баканова - розголошення даних досудового слідства, що згідно зі статтею 387 Кримінального кодексу карається штрафом і виправними роботами до 2-х років. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура зобов'язані відкрити кримінальну справу проти глави СБУ Івана Баканова, оскільки, згідно із заявою президента Зеленського, Баканов розголосив дані розслідування НАБУ і САП", - пояснив Бутусов.

"Нагадаю, 26 червня Балоня було затримано, після того як його довірена особа - співробітник ОДА, був затриманий на гарячому на хабарі за призначення на посаду голови обласної Держспоживслужби, а вдома у Балоня знайшли гроші, спеціально помічені співробітниками НАБУ - серед багатьох мільйонів чорного "кешу". Завдяки незаконному попередженню і витоку інформації від Баканова, встановити міру причетності до корупції Балоня самого президента Зеленського і заступника глави ОП Сергія Трофімова стало неможливо. По суті, керівництво Балоня змогло уникнути притягнення до кримінальної відповідальності за зв'язки з корупціонером. Адже зрозуміло, що Балонь діяв так нахабно, бо мав надійний "дах" в Офісі Президента", - додав журналіст.

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"Дуже смішно читати цитату Зеленського в цьому повідомленні - "закон один для всіх", адже він цими словами сам відверто порушує закон! На який президенту або наплювати, або він просто не розуміє, про що він взагалі каже. Якщо "закон один для всіх", так ви були зобов'язані, Володимире Олександровичу, по-перше, заявити про правопорушення Баканова, а по-друге, сприяти без розголосу НАБУ і САП для вивчення причетності вашого оточення до призначення і роботи корупціонера. А ви замість цього "злили" справу і покриваєте співробітників ОП, які роздають посади - і явно небезкорисливо. Вам тут нема чим пишатися. За це після зміни влади Баканову доведеться йти під суд, а Зеленському - давати свідчення", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря.

Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.

У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. та 24 тис. євро.

27 червня Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі.