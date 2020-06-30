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Глава ДПС Любченко прокрутив через "майданчики Єрмака" 15 млрд грн за квітень-травень, - "слуга народу" Лерос. СПИСОК

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Глава ДПС Любченко прокрутив через "майданчики Єрмака" 15 млрд грн за квітень-травень, - "слуга народу" Лерос. СПИСОК
Глава державної податкової служби Олексій Любченко провів через низку ТОВ 15 мільярдів гривень.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Любченко, який був заступником податкової за Клименка-Януковича, зараз очолює державну податкову за протекцією Єрмака, прокрутив через "майданчики Єрмака" за квітень-травень 15 млрд! Не дарма таку корисну людину взяли без конкурсу, збирає на вибори, трудяга", - йдеться в повідомленні.

Лерос нагадав, що посади керівників державної податкової і митниці обіймають без конкурсу.

"Нібито на час карантину, тому мародери будуть розмазувати карантин як гівно по календарю. Цікаво, гроші МВФ Єрмак через Любченка буде виводити?" - підсумував нардеп.

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Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 01
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 02
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 03
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 04
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 05
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 06
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 07
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 08
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 09
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 10
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 11
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 12
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 13
Глава ДПС Любченко прокрутив через майданчики Єрмака 15 млрд грн за квітень-травень, - слуга народу Лерос 14

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Надо рассказать Зеленскому. Может он не знает
  • cloud2009 26ea8082
    Глава ГНС Любченко прокрутил через "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 601
  • саша паламарчук
    зєбіли ви хоч один день без зашкварів можете прожити?
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