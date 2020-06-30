Глава ДПС Любченко прокрутив через "майданчики Єрмака" 15 млрд грн за квітень-травень, - "слуга народу" Лерос. СПИСОК
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Глава державної податкової служби Олексій Любченко провів через низку ТОВ 15 мільярдів гривень.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Любченко, який був заступником податкової за Клименка-Януковича, зараз очолює державну податкову за протекцією Єрмака, прокрутив через "майданчики Єрмака" за квітень-травень 15 млрд! Не дарма таку корисну людину взяли без конкурсу, збирає на вибори, трудяга", - йдеться в повідомленні.
Лерос нагадав, що посади керівників державної податкової і митниці обіймають без конкурсу.
"Нібито на час карантину, тому мародери будуть розмазувати карантин як гівно по календарю. Цікаво, гроші МВФ Єрмак через Любченка буде виводити?" - підсумував нардеп.