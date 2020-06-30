Рада розпочала розгляд законопроєкту про гральний бізнес: через велику кількість поправок на це може знадобитися кілька днів, - Разумков
Депутати на засіданні у вівторок розглядають поправки до законопроєкту, які запропонувала депутатка з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Королевська перед голосуванням за свої поправки щоразу пропонує зняти з розгляду цей законопроєкт і закликає депутатів не підтримувати законопроєкт.
Законопроєкт про гральний бізнес буде розглянуто за повною процедурою за кілька днів, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Я сподіваюся, що за кілька днів ми зможемо пройти цей законопроєкт", - сказав Разумков.
Він підкреслив, що цей законопроєкт не можна розглядати за скороченою процедурою. "Скорочена процедура ... не може бути тут застосована. Ми йдемо за правками ... оскільки ми зайшли вже в питання, додаткові якісь механізми щодо розгляду законопроєкту про гральний бізнес неможливі", - зазначив спікер.
Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала його розгляд в другому читанні.
Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців під час приймання ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.